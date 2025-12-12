Chanel ha scelto Jung Kook come nuovo ambassador Fragrance & Beauty

Chanel annuncia la nomina di Jung Kook come nuovo Global Ambassador per Fragrance & Beauty, rafforzando il suo impegno nel valorizzare talenti internazionali. Dopo l'ingresso di A$AP Rocky nel mondo Chanel, questa scelta sottolinea l'importanza di giovani icone per rappresentare l'eleganza e la creatività del brand a livello globale.

Dopo la recente nomina di A$AP Rocky come nuovo ambassador di Chanel, la maison annuncia oggi la nomina di Jung Kook come Global Ambassador Chanel Fragrance & Beauty. Il membro più giovane della megaband K-pop BTS entra a far parte della casa del lusso francese prestando il volto al mondo del grooming maschile, universo verso cui è evidente ne succederanno delle belle. Vera icona della scena musicale globale, Jung Kook, cantante, autore e membro dei BTS, si è fatto notare con diversi brani da solista, tra cui Euphoria, My Time e Still With You, oltre a collaborazioni con artisti internazionali come Lauv e Charlie Puth.