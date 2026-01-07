BTS arrestata una fan che si era introdotta nella casa di Jung Kook

Una fan dei BTS è stata arrestata a Seul per aver violato la legge anti-stalking, dopo essersi introdotta nella residenza di Jung Kook. L’episodio è avvenuto domenica 4 gennaio nel distretto di Yongsan, alle 14:50, e l’arresto è stato confermato dal Korea Times. L’incidente evidenzia le conseguenze delle azioni di chi si avvicina troppo ai personaggi pubblici, rispettando la legge e la privacy.

Una fan dei BTS è stato arrestato a seguito delle continue visite nell'abitazione di Jung Kook a Seul: secondo quanto riportato dal Korea Times, la sospettata è stata arrestata con l'accusa di aver violato la legge anti-stalking dopo essersi recata presso la residenza di Jung Kook nel distretto di Yongsan intorno alle 14:50 di domenica 4 gennaio. La polizia di Yongsan, nel centro di Seul, ha confermato che la persona in questione è una brasiliana di circa trent'anni. Secondo gli inquirenti, la donna ha causato disordini nella parte anteriore della proprietà, lanciando anche della posta. Il mese scorso si era recata anche a casa di Jung Kook in due occasioni ed era stata arrestata sul posto.

