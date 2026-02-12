Così ha tentato un maxi furto di caffè in un ipermercato di Tavernola 38enne arrestato

Un uomo di 38 anni è stato fermato ieri pomeriggio mentre cercava di scappare con oltre 1.150 euro di caffè dall’ipermercato di Tavernola. La polizia lo ha arrestato in flagranza di reato, dopo averlo sorpreso con la merce nascosta sotto il cappotto. L’uomo, un rumeno, aveva già tentato di svaligiare il negozio, ma è stato bloccato prima di riuscire a uscire. Ora si trova in cella in attesa di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria.

Eseguito un arresto per furto aggravato dalla Polizia di Stato di Como nel pomeriggio di ieri. Un uomo di 38 anni, cittadino rumeno senza fissa dimora e con precedenti specifici, è stato fermato dopo essere stato sorpreso a rubare numerosi pacchi di caffè in un ipermercato di Tavernola. L’episodio si è verificato attorno all’una e mezza del pomeriggio, quando il personale di vigilanza ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La segnalazione e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato quando il personale di sicurezza di un ipermercato di Tavernola ha notato un individuo che si aggirava tra gli scaffali con fare sospetto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

