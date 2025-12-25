valle telesina 44enne ai domiciliari per minacce aggravate

Valle Telesina. Un 44enne è raggiunto da misura cautelare per minacce aggravate e reiterate contro la convivente, ricostruite grazie alle indagini della Procura.. Valle Telesina (Bn) – Nel pomeriggio del 23 dicembre i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un 44enne residente nella Valle Telesina, gravemente indiziato di minacce aggravate e reiterate ai danni della convivente. Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Benevento al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

