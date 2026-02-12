Cosenza maltrattamenti e violenze nei confronti della ex

Il vicepresidente del Consiglio comunale di Cosenza, Sacco, è stato arrestato con l’accusa di violenza domestica. La notizia ha fatto subito il giro della città, lasciando molti senza parole. Le accuse riguardano maltrattamenti e violenze nei confronti della sua ex compagna. Sacco si trova ora in carcere, e la sua posizione desta grande attenzione sia in ambito politico che tra i cittadini.

Cosenza, il vicepresidente del Consiglio Sacco in carcere per violenza domestica: una svolta nella vita politica della città. Il vicepresidente del Consiglio comunale di Cosenza, Roberto Sacco, è stato arrestato e posto in custodia cautelare in carcere su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale locale. L’ordinanza, eseguita oggi, 12 febbraio 2026, è legata a presunte violenze e maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna, perpetrati tra il 2020 e il 2022. L’interrogatorio di garanzia è previsto per domani alle ore 12. L’indagine e le accuse. La notizia dell’arresto ha scosso la comunità cosentina e l’ambiente politico locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

