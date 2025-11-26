Maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna | 30enne sannita assolto

Tempo di lettura: 2 minuti Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale presieduto dalla Dott.ssa Rotili, accogliendo le tesi dell’ Avvocato Vittorio Fucci e dell’Avvocato Mirko Palillo, ha assolto R.D.M.,30 anni di Montesarchio, rimettendolo in libertà, dall’imputazione dei reati di maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna incinta. Il Pm, invece, aveva chiesto la condanna ad anni 4 di reclusione. Il 30enne, come si ricorderà, era stato tratto in arresto in flagranza di reato dai Carabinieri di Montesarchio, intervenuti a seguito di una segnalazione ricevuta dal fratello della compagna di R. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna: 30enne sannita assolto

Altri contenuti sullo stesso argomento

CODICE ROSSO NEL FOGGIANO, ORRORE SENZA FINE Giovane arrestato per violenza sessuale su una 28enne. Un uomo condannato per maltrattamenti e lesioni nei confronti di due donne, una delle quali disabile - facebook.com Vai su Facebook

Aprilia, 73enne arrestata: deve scontare oltre tre anni di carcere per maltrattamenti e lesioni all’ex compagno - Ad Aprilia una donna di 73 anni è stata arrestata dai Carabinieri: deve scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione per lesioni e maltrattamenti commessi ai danni dell’ex compagno tra il 2019 e il 2021 ... Secondo latinaquotidiano.it

Maltrattamenti nei confronti della compagna? Il giudice assolve un 48enne - Era accusato di maltrattamenti in famiglia, in particolare nei confronti della compagna convivente, ma l’uomo è stato assolto ... Scrive corrieresalentino.it

Ginocchio alla gola della compagna, poi botte e insulti: giovane padre via di casa - Divieto di avvicinamento a 500 metri e braccialetto elettronico: è questa la misura disposta dal giudice per le indagini preliminari di Perugia ... Riporta msn.com