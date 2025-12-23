L'uomo, peruviano di 46 anni, è stato posto ai domiciliari. Nei suoi confronti gli inquirenti hanno raccolto una serie di prove definite "gravi e schiaccianti" . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parabiago, infermiere di una rsa arrestato per maltrattamenti e violenze nei confronti di due degenti

Maltrattamenti e violenze sessuali su due anziane ricoverate in una rsa nel milanese: arrestato infermiere - A incastrarlo, dopo la segnalazione del figlio di una delle due donne, le telecamere piazzate dai carabinieri ... open.online