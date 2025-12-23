Parabiago infermiere di una rsa arrestato per maltrattamenti e violenze nei confronti di due degenti
L'uomo, peruviano di 46 anni, è stato posto ai domiciliari. Nei suoi confronti gli inquirenti hanno raccolto una serie di prove definite "gravi e schiaccianti" . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
