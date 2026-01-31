Controlli a tappeto nel Cosentino | due arresti e 20 denunce

La Polizia di Stato ha effettuato controlli intensi nel Cosentino, arrestando due persone e denunciandone venti. In pochi giorni, sono stati passati al setaccio strade e quartieri, con migliaia di verifiche. L’obiettivo è fermare i reati e garantire più sicurezza ai cittadini.

Due arresti, venti persone denunciate e migliaia di controlli in pochi giorni. È il bilancio dell'attività svolta dalla Polizia di Stato in tutta la provincia di Cosenza, nell'ambito di una serie di operazioni mirate al contrasto dei reati e alla prevenzione sul territorio. Arresti e sequestri Nel corso dei controlli è stata arrestata una persona per reati legati allo spaccio di stupefacenti e un'altra per furto aggravato. In quest'ultimo caso gli agenti hanno individuato un uomo all'interno di un centro commerciale: era in possesso di uno smartphone appena rubato e di altri due sottratti nei giorni precedenti, oltre a vari articoli nascosti nello zaino, poi restituiti ai legittimi proprietari.

