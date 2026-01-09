Ho pochi giorni di vita Calcio sotto shock l’annuncio improvviso | compagni in lacrime

Lamisha Musonda, ex giocatore del Chelsea, si trova ad affrontare una grave malattia, suscitando grande preoccupazione tra i suoi ex compagni e tifosi. La notizia, comunicata in modo improvviso, ha sconvolto l’ambiente calcistico, evidenziando la fragilità della vita anche per chi ha raggiunto successi sportivi importanti. La sua condizione rimane difficile, e l’intera comunità si stringe intorno a lui in questo momento di grande incertezza.

Tragedia nel mondo del calcio: Lamisha Musonda, ex promessa del Chelsea, lotta contro una grave malattia. A 33 anni, il belga ha condiviso sui social un messaggio straziante in cui racconta le sue condizioni critiche e riflette sulla durezza della vita: “Mi restano solo pochi giorni, mi rendo conto di avere molte persone al mio fianco e custodirò sempre i ricordi. La vita è dura”. Negli ultimi due anni, Musonda ha affrontato un periodo difficile per la sua salute. “Sono stati un paio d’anni duri e faticosi per me – ha scritto – ed è con tristezza che devo informarvi che ho lottato per curare la mia salute, motivo del mio silenzio sui social”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

