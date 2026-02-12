Cos’è questa storia del biglietto sulla tomba di Chiara Poggi intercettati madre e avvocato | L’ha uccisa Marco

La polizia ha intercettato madre e avvocato di Chiara Poggi parlando di un biglietto trovato sulla tomba nel 2007. Secondo le conversazioni, avrebbero detto che Marco ha ucciso Chiara. La domanda ora è se ci siano nuovi elementi che possano cambiare il corso delle indagini o se si tratti solo di supposizioni. La vicenda torna in primo piano, alimentando le discussioni sulla verità dietro questa tragica morte.

Il biglietto di un anonimo era stato lasciato nel 2007 sulla tomba di Chiara Poggi e c'era scritto: "A uccidere Chiara è stato Marco". A Fanpage.it il consulente della famiglia Poggi ha spiegato come erano finite le indagini su questo foglio.

Garlasco, un biglietto anonimo lasciato sulla tomba di Chiara Poggi riaccende le polemiche.

A Garlasco, nel cimitero, un biglietto anonimo trovato sulla tomba di Chiara Poggi riaccende la discussione sul caso.

Garlasco, riemerge un biglietto anonimo del 2007 nel cimitero di Garlasco, sull'8 ottobre 2007 sulla porta della cappella dove è sepolta Chiara Poggi. Sul foglietto, scritto in stampatello su carta a quadretti, c'era la frase: "Ad ucc*dere Chiara è stato Marco"

Garlasco, nuove carte della Procura di Pavia su Andrea Sempio. File segreti e accessi al pc di Chiara Poggi: emerge un movente inedito