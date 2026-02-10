Garlasco il biglietto trovato sulla tomba di Chiara Poggi | È stato Marco ad ucciderla

A Garlasco, nel cimitero, un biglietto anonimo trovato sulla tomba di Chiara Poggi riaccende la discussione sul caso. Sul foglio scritto a mano si legge chiaramente: «È stato Marco ad ucciderla». La scoperta arriva a distanza di quasi otto anni dall’omicidio, che ha sconvolto il paese e diviso l’opinione pubblica. La polizia ha già avviato nuove verifiche, mentre la famiglia di Chiara si dice nuovamente scossa da questa confessione anonima.

L' 8 ottobre del 2007 sulla porta della cappella dove riposa Chiara Poggi, nel cimitero di Garlasco, compare un biglietto anonimo. Poche righe, nessuna firma. E' un foglietto a quadretti. C'è scritto in stampatello: «Ad uccidere Chiara è stato Marco». A raccontarlo è proprio la madre di Chiara Poggi, Rita Preda, al telefono quel giorno stesso con l’avvocato Gian Luigi Tizzoni. E adesso questa intercettazione è stata pubblicata da Maria Conversano, astrofisica e scrittrice, che nel suo canale YouTube ha pubblicato questo nuovo inquietante dettaglio. L'intercettazione La mamma di Chiara parla di un biglietto trovato al cimitero: «È un foglietto a quadretti, scritto in stampatello - dice - C’era scritto che a uccidere Chiara è stato Marco». 🔗 Leggi su Leggo.it

La scoperta del biglietto sulla cappella di Chiara Poggi ha riacceso le speranze di trovare il colpevole.

A Garlasco, il caso Chiara Poggi torna sotto i riflettori.

