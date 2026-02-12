Cosa si è fatto Damian Clara | Italia in ansia per il suo portiere di hockey ghiaccio

L’Italia dell’hockey su ghiaccio ha iniziato con il piede giusto ai Giochi di Milano Cortina. Nella prima partita, la squadra italiana ha sfidato la Svezia, una delle nazioni più forti del torneo. La partita è stata combattuta, e i nostri giocatori hanno dato tutto sul ghiaccio. La presenza di Damian Clara tra i pali ha dato sicurezza alla squadra e ha fatto sperare in un risultato positivo. La partita si è conclusa con un pareggio, lasciando gli italiani con un sorriso e tante speranze per il prosieguo delle Olimpiadi.

