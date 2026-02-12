LIVE Italia-Svezia 2-3 Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | azzurri vicini al pari con Trivellato Clara nel frattempo respinge tutto

L’Italia perde 2-3 contro la Svezia nella partita di hockey ghiaccio alle Olimpiadi 2026. Gli azzurri si sono fatti sotto negli ultimi minuti, con Trivellato che ha avuto un tiro importante in superiorità, ma Gustavsson ha parato tutto. Clara ha difeso bene, mantenendo vivo il sogno di rimonta fino alla fine. La gara è stata combattuta e ricca di emozioni fino all’ultimo secondo.

15:09 Tiro di Trivellato costruito negli ultimi secondi di superiorità: Gustavsson costretto a un intervento in opposizione. 15:33 Succede di tutto: Segafredo rompe il bastone in azione di tiro liberando di fatto la ripartenza svedese, Clara è monumentale nel dire di no a Petterson. 16:20 Parata di Gustavsson su tentativo dalla distanza di Frycklund. 17:20 Opportunità Italia! Powerplay per l'Italia. Penalità per Holmberg per fallo su Di Perna. 18:45 Svezia che sembra essere partita con volontà di chiudere i conti, l'Italia però non indietreggia. Si lotta molto in zona neutra.

