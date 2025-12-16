Chi ha ucciso Antonella Di Veroli? Dopo 30 anni l'omicidio della ‘donna nell'armadio' è un mistero

Dopo oltre tre decenni, l'omicidio di Antonella Di Veroli, conosciuta come la 'donna nell'armadio', rimane un mistero irrisolto. Nonostante le numerose indagini e le piste battute nel tempo, l'identità dell'assassino non è stata ancora scoperta. Recentemente, sono state riaperte nuove indagini, nella speranza di fare luce su uno dei casi più intricati della cronaca italiana.

L'assassino di Antonella Di Veroli non ha ancora un nome e un volto dopo oltre 30 anni. Nuove indagini aperte alcuni mesi fa potrebbero dare nuove risposte.