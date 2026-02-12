A Cortina non ci sono molte insegne con i Cinque cerchi Olimpici. La scelta sorprende, considerando che le Olimpiadi Invernali di quest’anno sono dedicate a Milano e Cortina. La decisione di non esporre il logo ufficiale ha attirato l’attenzione di chi passa per le strade. Le autorità hanno deciso di non investire sui grandi simboli, ritenendo troppo costoso il logo olimpico. Ora, il centro della città si presenta senza i classici segni olimpici, una scelta che fa discutere tra residenti e visitatori.

AGI - Per quanto un visitatore si sforzi, non troverà a Cortina molte insegne con i Cinque cerchi Olimpici, una cosa piuttosto singolare se si pensa per l'appunto che le Olimpiadi Invernali, le 25esime, sono intitolate a Milano e Cortina. Ma c'è una ragione ben precisa: per questioni legate ai diritti e alle autorizzazioni, esporre un simbolo con i cinque cerchi sarebbe costata tra i 5 e i 7 milioni di euro. Ecco perché il comune di Cortina ha preferito farsi in casa un simbolo delle Olimpiadi per celebrare non tanto questa edizione, quanto i 70 anni dalle ultime Olimpiadi, quindi 1956-2026. Il logo olimpico fai da te. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cortina senza cerchi. Il logo olimpico costa troppo

Approfondimenti su Cortina Invernali

A Cortina non ci sono molte insegne con i Cinque cerchi Olimpici.

A Cortina, Lindsey Vonn e Federica Brignone affrontano le piste con il solito spirito.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cortina Invernali

Argomenti discussi: Cortina senza il simbolo ufficiale delle Olimpiadi, il sindaco: Costava sette milioni di euro, ci siamo fatti il nostro; ecco chi porterà la Bandiera Olimpica durante la Cerimonia di Apertura; Sciare a Cortina durante le Olimpiadi? Non serve alcun pass speciale: ecco come raggiungere le piste evitando il centro del paese; Olimpiadi Milano-Cortina, Greenpeace espone i 5 cerchi che colano petrolio in piazza Duomo.

Cortina senza il simbolo ufficiale, il sindaco: «Costava sette milioni, ci siamo fatti il nostro»Giochi invernali, il primo cittadino Gianluca Lorenzi parla delle strategie e degli investimenti: «Guardiamo al futuro. Milano è una grande città, lì le Olimpiadi sono più dispersive. Da noi è una car ... msn.com

Milano?Cortina 2026, il laboratorio della diplomazia sportiva che parla al mondo diviso. Scrive TripodiLa storia delle Olimpiadi moderne è, fin dalla visione di Pierre de Coubertin, una storia di diplomazia. Non la diplomazia dei trattati o delle cancellerie, ma quella sottile e potentissima che nasce ... formiche.net

BACK TO BACK DORATOOOO, FOLLIA AZZURRA A CORTINA, OROOOOO! Le ragazze chiamano e i ragazzi rispondono! È stata l'ora più incredibile della storia del nostro slittino, due ori a cinque cerchi in fila, nemmeno nei sogni. Emanuel Ried facebook