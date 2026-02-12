A Cortina non ci sono molte insegne con i Cinque cerchi Olimpici. Nonostante le Olimpiadi Invernali siano dedicate a Milano e Cortina, il logo olimpico manca quasi del tutto in giro per la città. I visitatori si aspettavano di vedere simboli ufficiali, ma le vie restano prive di queste insegne. La scelta di non usare il logo sembra legata ai costi elevati, che hanno spinto gli organizzatori a rinunciare a molte decorazioni ufficiali.

AGI - Per quanto un visitatore si sforzi, non troverà a Cortina molte insegne con i Cinque cerchi Olimpici, una cosa piuttosto singolare se si pensa per l'appunto che le Olimpiadi Invernali, le 25esime, sono intitolate a Milano e Cortina. Ma c'è una ragione ben precisa: per questioni legate ai diritti e alle autorizzazioni, esporre un simbolo con i cinque cerchi sarebbe costata tra i 5 e i 7 milioni di euro. Ecco perché il comune di Cortina ha preferito farsi in casa un simbolo delle Olimpiadi per celebrare non tanto questa edizione, quanto i 70 anni dalle ultime Olimpiadi, quindi 1956-2026. Il logo olimpico fai da te. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cortina senza cerchi. Il logo olimpico costa tropp

Approfondimenti su Cortina Olimpiadi

A pochi giorni dall’inizio dei giochi invernali, le immagini delle camere del Villaggio Olimpico di Milano-Cortina hanno fatto discutere.

Nel Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026 arrivano i preservativi gratuiti con il logo della Regione Lombardia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cortina Olimpiadi

Argomenti discussi: Cortina senza il simbolo ufficiale delle Olimpiadi, il sindaco: Costava sette milioni di euro, ci siamo fatti il nostro; ecco chi porterà la Bandiera Olimpica durante la Cerimonia di Apertura; Sciare a Cortina durante le Olimpiadi? Non serve alcun pass speciale: ecco come raggiungere le piste evitando il centro del paese; Olimpiadi Milano-Cortina, Greenpeace espone i 5 cerchi che colano petrolio in piazza Duomo.

Cortina senza il simbolo ufficiale, il sindaco: «Costava sette milioni, ci siamo fatti il nostro»Giochi invernali, il primo cittadino Gianluca Lorenzi parla delle strategie e degli investimenti: «Guardiamo al futuro. Milano è una grande città, lì le Olimpiadi sono più dispersive. Da noi è una car ... msn.com

Milano?Cortina 2026, il laboratorio della diplomazia sportiva che parla al mondo diviso. Scrive TripodiLa storia delle Olimpiadi moderne è, fin dalla visione di Pierre de Coubertin, una storia di diplomazia. Non la diplomazia dei trattati o delle cancellerie, ma quella sottile e potentissima che nasce ... formiche.net

BACK TO BACK DORATOOOO, FOLLIA AZZURRA A CORTINA, OROOOOO! Le ragazze chiamano e i ragazzi rispondono! È stata l'ora più incredibile della storia del nostro slittino, due ori a cinque cerchi in fila, nemmeno nei sogni. Emanuel Ried facebook

SOFIA ANCORA SUL PODIO OLIMPICOOOOO! Goggia scrive una pagina di storia a cinque cerchi: bronzo in discesa libera nella “sua” Olympia delle Tofane dietro a Breezy Johnson ed Emma Aicher! Che forza della natura! x.com