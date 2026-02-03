Villaggio Olimpico Milano-Cortina le stanze per gli atleti senza sedie e scrivanie | ecco il vero motivo sulle camere ‘vuote’

A pochi giorni dall’inizio dei giochi invernali, le immagini delle camere del Villaggio Olimpico di Milano-Cortina hanno fatto discutere. Le stanze sono semplici, senza sedie né scrivanie, con solo letti e armadi. La scelta è stata fatta intenzionalmente, per ridurre gli spostamenti e favorire il riposo degli atleti durante le pause. La questione ha suscitato molte reazioni, ma gli organizzatori assicurano che si tratta di una soluzione funzionale e pensata per il benessere dei partecipanti.

A pochi giorni dall’inizio dei giochi invernali di quest’anno, previsto per il 6 febbraio, il Villaggio Olimpico di Milano-Cortina 2026 ha attirato su di sé l’attenzione a causa delle immagini delle camere destinate agli atleti: ambienti essenziali, con letti e armadi ma senza sedie né scrivanie. Una scelta che sta facendo discutere non poco e che, a prima vista, può sembrare insolita o spartana. In realtà, dietro queste stanze apparentemente “vuote” si nasconde una logica molto precisa, legata all’organizzazione dei Giochi e al futuro dell’intero complesso, pensato fin dall’inizio per avere una seconda vita dopo la fine dei giochi olimpici e paralimpici.🔗 Leggi su Funweek.it

Gli atleti italiani che parteciperanno alle Olimpiadi di Cortina soggiorneranno negli hotel della zona invece di alloggiare nel villaggio olimpico di Fiames.

Durante il passaggio della fiaccola olimpica a Livorno per Milano-Cortina 2026, momenti di emozione e gratitudine hanno caratterizzato l'evento, culminando con le lacrime di Protti e Sabatini sul palco del villaggio olimpico.

