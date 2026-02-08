Sesso sicuro nel Villaggio Olimpico ecco i profilattici gratuiti con logo Regione Lombardia Fontana | Nessun imbarazzo anzi
Nel Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026 arrivano i preservativi gratuiti con il logo della Regione Lombardia. Gli atleti trovano il kit completo e nessuno si vergogna di usarli, anzi. Fontana rassicura: “Nessun imbarazzo, anzi”. La fornitura di profilattici fa discutere, ma tra i presenti c’è chi apprezza l’attenzione alla sicurezza.
Milano – "Qui c'è tutto". L’amore sicuro, e di sicuro. Il Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026 soddisfa tutte le richieste degli atleti, che rimangono sorpresi dalla fornitura 'totale'. “Ci sono anche profilattici e assorbenti, hanno tutto”, racconta un'atleta in uno dei tanti video pubblicati sui social in questi giorni. “Per tutti quelli che si domandano qualcosa sui profilattici olimpici: li ho trovati. C'è tutto, hanno tutto: c'è tutto quello di cui hai bisogno nel Villaggio Olimpico”, dice l'atleta promuovendo in pieno l'organizzazione. I contenuti pubblicati sui social documentano i giudizi positivi per il cibo e per i dettagli del Villaggio, dai letti alle aree relax. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
