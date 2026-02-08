Sesso sicuro nel Villaggio Olimpico ecco i profilattici gratuiti con logo Regione Lombardia Fontana | Nessun imbarazzo anzi

Nel Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026 arrivano i preservativi gratuiti con il logo della Regione Lombardia. Gli atleti trovano il kit completo e nessuno si vergogna di usarli, anzi. Fontana rassicura: “Nessun imbarazzo, anzi”. La fornitura di profilattici fa discutere, ma tra i presenti c’è chi apprezza l’attenzione alla sicurezza.

Milano – "Qui c'è tutto". L’amore sicuro, e di sicuro. Il Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026 soddisfa tutte le richieste degli atleti, che rimangono sorpresi dalla fornitura 'totale'. “Ci sono anche profilattici e assorbenti, hanno tutto”, racconta un'atleta in uno dei tanti video pubblicati sui social in questi giorni. “Per tutti quelli che si domandano qualcosa sui profilattici olimpici: li ho trovati. C'è tutto, hanno tutto: c'è tutto quello di cui hai bisogno nel Villaggio Olimpico”, dice l'atleta promuovendo in pieno l'organizzazione. I contenuti pubblicati sui social documentano i giudizi positivi per il cibo e per i dettagli del Villaggio, dai letti alle aree relax. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il Presidente Mattarella ha visitato il Villaggio Olimpico, incontrando la delegazione azzurra.

Gli atleti che stanno visitando il Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026 si sono trovati davanti a una sorpresa inaspettata.

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, Grindr annuncia modifiche temporanee per proteggere gli atleti olimpici queer.

Nel villaggio olimpico Milano-Cortina l’arrivo della squadra italiana maschile di Hockey, forza azzurri facebook

Attilio #Fontana: “Sì, nel Villaggio Olimpico forniamo gratuitamente profilattici agli atleti. Se a qualcuno sembra strano, non è consapevole della prassi olimpica consolidata. Iniziò a Seul 1988 per sensibilizzare atleti e giovani nella prevenzione verso le malatti x.com