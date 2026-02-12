Cortina 2026 | Brignone d’oro nel Super-G una vittoria di cuore e resilienza dopo l’infortunio L’orgoglio italiano

Federica Brignone ha vinto l’oro nel super-G ai Mondiali di Cortina 2026. La sciatrice italiana ha dimostrato grande forza e determinazione, superando un infortunio e dimostrando che niente può fermarla. La sua vittoria è stata accolta con entusiasmo dal pubblico e rappresenta un grande risultato per lo sport italiano.

Cortina 2026: Federica Brignone Conquista l'Oro nel Super-G, un Trionfo di Resilienza e Famiglia. Cortina d'Ampezzo, 12 febbraio 2026 – Federica Brignone ha regalato all'Italia un'emozione indimenticabile, conquistando la medaglia d'oro nel super-G femminile ai Campionati del Mondo di sci alpino. Un successo costruito sulla tenacia, sulla forza d'animo e sul sostegno della famiglia, a soli dieci mesi da un grave infortunio che aveva messo in discussione la sua partecipazione alla competizione. Una Vittoria che Scrive la Storia. La performance di Brignone sulla pista del Tofana è stata impeccabile, superando le avversarie con una determinazione che ha lasciato il segno.

