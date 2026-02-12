Corso Garibaldi sarà Ztl dopo la riqualificazione

Dopo i lavori di riqualificazione, il Comune di Ancona ha deciso di mantenere e rafforzare la Ztl lungo Corso Garibaldi. La zona pedonale non scomparirà, anzi, diventerà ancora più grande e sicura per i pedoni. L’obiettivo è rendere il centro più vivibile e meno trafficato. La decisione è stata comunicata oggi dall’amministrazione comunale, che punta a favorire la mobilità sostenibile e il commercio locale.

Il provvedimento tuttavia non eliminerà l'isola pedonale, anzi. Nelle intenzioni dell'Amministrazione servirà per rinforzarla ed evitare il passaggio dei mezzi a orari non consentiti ANCONA – La Ztl lungo Corso Garibaldi non porterà all'eliminazione dell'isola pedonale. Anzi, la potenzierà concorrendo a rinforzarla. È questo ciò che è emerso oggi, giovedì 12 febbraio 2026, durante la sessione di interrogazioni urgenti, con l'assessore alla Mobilità Giovanni Zinni a spiegare le intenzioni dell'Amministrazione a riguardo. Niente vantaggi particolari per i residenti dunque, ma la volontà di evitare che qualcuno interpreti alla sua maniera il permesso di carico e scarico concesso ai fornitori dei negozi della via principale della città, tenuto anche in considerazione che, tempo qualche mese, e i nuovi arredi saranno disponibili per tutti i cittadini.

