San Giovanni Valdarno torna lo storico appuntamento con il Capodanno di Corsa

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Giovanni Valdarno si prepara a inaugurare il nuovo anno con il ritmo cadenzato delle scarpe da corsa e l’entusiasmo di centinaia di atleti. Giovedì 1 gennaio torna infatti il tradizionale appuntamento con il “Capodanno di Corsa”, una manifestazione che nel 2026 taglia il prestigioso traguardo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

san giovanni valdarno torna lo storico appuntamento con il capodanno di corsa

© Arezzonotizie.it - San Giovanni Valdarno, torna lo storico appuntamento con il Capodanno di Corsa

Leggi anche: San Giovanni Valdarno apre il 2026 tra Capodanno di Corsa e Capodanno in Musica

Leggi anche: Torna il Gospel a San Giovanni Valdarno

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Capodanno con gli Stranobakkano a San Giovanni Valdarno; Toscana Gospel Festival, a San Giovanni Valdarno il debutto italiano degli High Praise Singers; Torna a San Giovanni il Concerto di Natale; Gli advisor della compravendita di due asset industriali e logistici a San Giovanni Valdarno.

san giovanni valdarno tornaSan Giovanni Valdarno tra storia e melodia: torna il “Capodanno in Musica” - Il nuovo anno a San Giovanni Valdarno si apre all’insegna della grande tradizione musicale e del prestigio storico. arezzonotizie.it

San Giovanni Valdarno, torna lo storico appuntamento con il Capodanno di Corsa - San Giovanni Valdarno si prepara a inaugurare il nuovo anno con il ritmo cadenzato delle scarpe da corsa e l’entusiasmo di centinaia di atleti. arezzonotizie.it

san giovanni valdarno tornaSan Giovanni Valdarno apre il 2026 tra Capodanno di Corsa e Capodanno in Musica - Arezzo, 24 dicembre 2025 – San Giovanni Valdarno apre il 2026 tra Capodanno di Corsa e Capodanno in Musica. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.