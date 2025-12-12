La Corsa di Miguel | torna l’appuntamento in onore del poeta desaparecido

Il 16 dicembre sarà presentata l’edizione 2026 della Corsa di Miguel, evento dedicato al poeta e maratoneta argentino Miguel Sanchez, scomparso durante la dittatura. La manifestazione celebra il suo ricordo attraverso una corsa simbolica che unisce sport e cultura, mantenendo vivo il suo spirito di libertà e resistenza.

Sarà presentata il prossimo 16 dicembre l’edizione 2026 della Corsa di Miguel, l’evento che celebra il maratoneta poeta argentino Miguel Sanchez, scomparso durante la dittatura. La grande novità di questa edizione è “Generazione Miguel”, una nuova gara-festa sui 5 chilometri che si affianca alla 10 competitiva e non competitiva, e alla 3 km della Strantirazzismo dedicata a scuole e famiglie. Torna la Corsa di Miguel. Questa iniziativa mira a coinvolgere tutti, ma soprattutto la fascia di età più lontana dal podismo italiano – a differenza dell’estero, dove i giovani stanno crescendo in questa pratica sportiva. Sportface.it Corsa di Miguel sempre più vicina Corsa di Miguel sempre più vicina - 30, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, alla presenza della due volte olimpionica Antonella Bellutti e di Alessandro ... fidal.it Guardate bene queste facce. Vi sembrano stanche? O vi sembrano felici? Spesso la distanza dei 10 km spaventa. Si pensa al cronometro, al fiato corto, alla prestazione da atleti olimpici. Ma La Corsa di Miguel è un'altra storia. La nostra 10 km è correre al - facebook.com facebook