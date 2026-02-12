Coriandoli sotto la torre Una giornata imperdibile

Una giornata di festa ha invaso la città di Viareggio. Fin dal mattino, bande, maschere e coriandoli hanno riempito le strade, regalando sorrisi a grandi e piccoli. Il comitato Carnevale della Vecchia Viareggio e la Croce Verde hanno organizzato un evento che ha coinvolto tutto il quartiere, offrendo spettacoli, sfilate e momenti di allegria fino a sera. La giornata si è rivelata un successo, con tante persone che hanno partecipato e condiviso il clima di festa.

Una lunga giornata di Carnevale, dalla mattina alla sera e in grado di soddisfare carnevalari di ogni età, è quella che hanno messo in cantiere il comitato Carnevale della Vecchia Viareggio e della Croce Verde 'Carnevale Storico' per questo giovedì grasso. Pincianello, maschera della Vecchia, e Saetta, maschera della Croce Verde, saranno protagonisti già dalla mattinata per la festa dedicata ai bambini delle scuole Lambruschini, cui si aggiungerà la banda formata dagli studenti delle scuole Jenco, già dalle 10 della mattina. Festa di colori, di coriandoli e con relativa sfilata lungo via Regia, via Vittorio Veneto e via Pinciana.

