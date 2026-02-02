4 Ristoranti sotto la Torre di Pisa La cena al Campano diventa una festa

Una serata che nessuno si aspettava quella trascorsa sotto la Torre di Pisa. Gli ospiti avevano prenotato una cena tranquilla al ristorante Campano, ma sono rimasti sorpresi quando si sono trovati a festeggiare in un’atmosfera più vivace del solito. Il ristorante ha vinto la puntata di “4 Ristoranti” e ha trasformato una normale serata in una vera festa.

Pisa, 2 febbraio 2026 – "Avevamo prenotato per una cena tranquilla dal solito Campano e ci siamo ritrovati nel ristorante vincitore di 4 Ristoranti!". Così hanno raccontato degli ignari avventori che avevano prenotato un tavolo ieri sera al Ristorante Il Campano e si sono ritrovati in mezzo a un'incoronazione. Lo chef Alessandro Borghese premia Giampiero Mugnai, titolare della trattoria "Il Campano", vincitrice della puntata pisana di "4 Ristoranti", in Piazza Sant'Omobono il 19 febbraio 2025, a Pisa, Italia. La cerimonia si è svolta con una grande festa tra champagne, coriandoli e abbracci.

