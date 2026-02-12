La Corea del Nord si prepara a un cambiamento importante. Secondo le ultime notizie, Kim Jong-un potrebbe ufficializzare la figlia Kim Ju-ae come sua erede. I servizi di sicurezza sudcoreani hanno riferito che questa mossa potrebbe arrivare a breve, aprendo nuove incognite sulla leadership nel Paese.

Il leader supremo nordno Kim Jong-un potrebbe presto designare ufficialmente la figlia Kim Ju-ae per la successione, secondo quanto riferito il 12 febbraio dai servizi di sicurezza sudni Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - corea

Approfondimenti su Kim Ju ae Successione

La Corea del Sud ha chiesto assistenza alla Cina nella gestione delle tensioni con la Corea del Nord.

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha annunciato per la prima volta l'invio di soldati in Russia, dopo il ritorno di un reggimento di sminatori che ha trascorso 120 giorni nella regione del Kursk.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

ho perso il passaporto in corea..

Ultime notizie su Kim Ju ae Successione

Argomenti discussi: Corea del Nord: messi a morte per aver visto la tv sudcoreana; Nord Corea, Amnesty denuncia: Liceali giustiziati per aver guardato Squid Game o ascoltato K-pop; Corea del Nord, pena di morte per chi guarda Squid Game o ascolta K-Pop; Un inverno in Corea.

Casa Corea a Milano: come visitare la Korea House delle Olimpiadi Invernali 2026In occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, il Comitato Sportivo e Olimpico Coreano porterà nel cuore di Milano Casa Corea (Korea ... funweek.it

Corea del Nord, Kim Jong Un prepara la successione: la figlia Ju Ae verso la guida del regimeIl leader nordcoreano Kim Jong Un sembra pronto a designare sua figlia Ju Ae come successore alla guida del governo di Pyongyang, dal 1948 guidato ... iltempo.it

Secondo quarto di finale del nostro #FantaLeader. Due figure polarizzanti, su cui è dificile avere opinioni tiepide. Da un lato, il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un. Dall'altro, lo "Zar", Vladimir Putin. Proprio Kim ha sconfitto la principale nemesi di Putin, il facebook