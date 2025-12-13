Nord Corea | soldati inviati in Russia

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha annunciato per la prima volta l'invio di soldati in Russia, dopo il ritorno di un reggimento di sminatori che ha trascorso 120 giorni nella regione del Kursk. La comunicazione segna un’importante novità nelle relazioni tra i due paesi e apre nuovi scenari sul fronte internazionale.

9.12 Il leader Kim Jong Un ha parlato per la prima volta di truppe nordcoreane inviate in Russia. Lo ha fatto al rientro di un reggimento di sminatori, che sono stati 120 giorni nella regione russa del Kursk. Nove le perdite. La missione è partita ad agosto, ha anche detto Kim nella cerimonia con cui il reggimento è stato accolto nella capitale Pyongyang. Corea del Nord pronta a inviare 30mila soldati a combattere per Putin in Ucraina. Kiev: «L'obiettivo? Creare un debito di sangue con Mosca» - La Corea del Nord è pronta a triplicare il numero delle sue truppe impegnate al fianco della Russia nel conflitto in Ucraina, inviando altri 25. Media, Corea del Nord pronta a inviare fino a 30mila soldati a sostegno della Russia - Via libera senza condizioni da parte dell'Agcm all'acquisizione del 15% di Tim da parte di Poste.

