Corea del Nord Kim Jong Un a spettacolo dell' aeronautica militare
Sabato la Corea del Nord ha organizzato un grande spettacolo per la sua aeronautica militare, alla quale hanno preso parte il leader Kim Jong Un e sua figlia. I media statali hanno sottolineato che era l’80esimo anniversario dell’aeronautica militare e hanno trasmesso un lungo video domenica, un giorno dopo l’evento. Il video mostra alcuni dei jet nordcoreani dell’era sovietica, così come nuovi droni e un aereo per la raccolta di informazioni di preallarme, che erano stati visti in precedenza nei media statali nordcoreani. Kim Jong Un è apparso con il suo grande cappotto di pelle nera, e anche sua figlia indossava un cappotto di pelle nera simile. 🔗 Leggi su Lapresse.it
