Coppa Primavera neroverde in semifinale

Questa sera il Sassuolo batte la Fiorentina 1-0 e si guadagna la semifinale. La partita si è decisa nel secondo tempo, con il gol di Guri. I neroverdi hanno resistito agli attacchi avversari e sono riusciti a portare a casa il risultato. La squadra di casa festeggia un risultato importante che li proietta verso il prossimo turno, mentre la Fiorentina esce sconfortata.

Sassuolo 1 Fiorentina 0 Sassuolo: Guri; Campani, Vezzosi, Macchioni, Barani (39' s.t. Costabile); Weiss, Amendola (24' s.t. Barry), Seminari; Frangella (39' s.t. Tomsa); Negri (44' s.t. Benvenuti), Daldum (24' s.t. Kulla). All. Bigica (Nyarko, Appiah, Gjyla, Acatullo, Tampieri, Chiricallo) Fiorentina: Fei; Trapani, Turnone (39' s.t. Puzzoli), Sadotti, Sturli; Montenegro (23' s.t. Conti), Deli; Bertolini, Atzeni (24' s.t. Keita), Mazzeo (29' s.t. Jallow); Braschi. All. Galloppa (Dolfi, Magalotti, Bonanno, Kone, Perrotti, Angiolini, Evangelista) Arbitro: Enrico Eremitaggio di Ancona (Martone, Turra)

