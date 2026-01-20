la primavera neroverde bigica prolunga il contratto col genoa punti playoff in palio

La Primavera NEROVERDE di Emiliano Bigica si prepara alla sfida contro il Genoa, con l’obiettivo di ottenere punti importanti in vista della zona playoff. Dopo il rinnovo contrattuale, Bigica guida la sua squadra in una partita fondamentale per mantenere alte le possibilità di qualificazione, affrontando un avversario che può influire significativamente sulla classifica.

SASSUOLO Nemmeno il tempo di festeggiare il rinnovo del contratto, per Emiliano Bigica (foto), obbligato dal calendario ad andare in campo, oggi, con la sua Primavera, alla ricerca di punti che possano riavvicinare la sua squadra alla zona playoff. Ma andiamo con ordine e diciamo che ieri la società neroverde ha annunciato il prolungamento del contratto che lega l’allenatore barese alla Primavera fino al 2027: arrivato nel 2020, Bigica ha fatto la storia del vivaio del Sassuolo vincendo uno scudetto, una Supercoppa e guidando i suoi ragazzi in Youth League. La scelta societaria, a suo modo ovvia, lo blinda per un altro anno e mezzo e lui, al netto dei ringraziamenti per la fiducia ("Sono onorato", le sue parole, affidate al sito del Sassuolo) immaginiamo non veda l’ora di ripagare la fiducia che la società gli ha accordato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

