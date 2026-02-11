Inter Juve Primavera Coppa Italia 0-1 LIVE | ora spingono i nerazzurri!

L’Inter Primavera batte la Juventus 1-0 nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita si è accesa nella ripresa, con i nerazzurri che hanno spinto forte alla ricerca del gol decisivo. La Juventus ha tentato di reagire, ma i padroni di casa sono riusciti a mantenere il risultato fino al fischio finale. Ora l’Inter avanza in semifinale e si prepara a un altro impegno importante.

di Fabio Zaccaria Inter Juve Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. La Juve Primavera dopo la grande vittoria interna contro il Verona torna in campo e sfida l’Inter in Coppa Italia nei quarti di finale: chi avrà la meglio incrocerà la vincente fra Roma e Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inter Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. 29? GRELAUD AMMONITO- Ancora un duello con El Mahboubi, il terzino belga della Juventus prova ad anticipare ma commette fallo: giustamente viene ammonito 26? Ora spinge l’Inter ma Radu è attento e fa suo il pallone in uscita alta 24? Keutgen fondamentale in interdizione, lavoro utilissimo in questa fase di gara del emdiano di Padoin 20? Grelaud ancora decisivo- Intervento in anticipo del belga, gara di massima concentrazione sin qui dell’esterno 17? Fallo di Leone che concede una punizione a Kukulis, la sua traiettoria è lunga per tutti e termina fuori 13? OCCASIONE VALLANA- Il centrocampista si trova ben posizionato e calcia, il suo mancino termina a lato di un soffio: che chance per raddoppiare 11? GOL DELLA JUVE- Da calcio d’angolo Pugno effettua una sponda fortunosa ma efficace che pesca Verde sul secondo palo: il centrale mette in rete di testa 9? Verde si fa sentire in chiusura, ottima interpretazione del centrale che recupera il pallone 7? PALO DI CERPELLETTI- Montero non spazza bene, Cerpelletti calcia di mancino ma il palo salva la squadra bianconera 4? INTER PERICOLOSA- Mancuso riceve e sposta rapidamente, tiro che sfila senza troppe preoccupazioni da parte di Radu 4? La manovra è decisamente in mano ai padroni di casa, La Juve si difende ben piazzata 2? Pugno guida il pressing ma la squadra di Padoin pare attendista 1? Fischio d’inizio, primo possesso per i nerazzurri Migliore in campo Juve Primavera:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inter Juve Primavera Coppa Italia 0-1 LIVE: ora spingono i nerazzurri!

Approfondimenti su Inter Juve Primavera

Inizia la partita tra Inter e Juventus Primavera, valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

E’ finita senza gol il match tra Inter e Juventus Primavera nei quarti di finale di Coppa Italia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

HIGHLIGHTS Serie A | Juventus 4-3 Inter | What a MATCH! The Derby of Italy is OURS!

Ultime notizie su Inter Juve Primavera

Argomenti discussi: Coppa Italia Primavera | Dove vedere Inter-Juventus; Si accende già oggi Inter-Juventus: dove vederla gratis e in chiaro; Inter-Juve Primavera: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia; Coppa Italia Primavera | Dove vedere Inter-Juventus.

Live Coppa Italia Primavera - Inter-Juve 0-1, 16': altro rischio corso dai nerazzurri, Ballo salva su Grelaud21' - I difensori dell'Inter sono in chiara difficoltà davanti alla pressione alta degli avversari. Qui Peletti deve rifugiarsi in fallo laterale. 19' - Intervento ruvido di El Mahboubi: l'arbitro ord ... msn.com

LIVE COPPA ITALIA PRIMAVERA - Inter-Juve 0-0, fischio d'inizio di Pasculli: il primo pallone è dei nerazzurri1' - Il primo pallone è nerazzurro. 18.33 - Fischio d'inizio di Pasculli, è cominciata Inter-Juve! A Interello si decide l'ultima semifinalista di ... fcinternews.it

#McKennie a parte, #Conceicao no: verso #InterJuve, cosa filtra dall'allenamento x.com

Modifiche al prato di San Siro prima di Inter Juve Tutti i dettagli - facebook.com facebook