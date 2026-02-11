Questa sera i nerazzurri della Primavera di Inter sono usciti dalla Coppa Italia con un punteggio netto di 0-3 contro la Juventus. La partita si è giocata al Konami Youth Center e i bianconeri hanno dominato dall’inizio alla fine, segnando tre gol con Verde, Leone e Durmisi. L’Inter saluta la competizione, mentre la Juventus avanza nel torneo.

Inter News 24 Inter Juventus Primavera si conclude con un pesante 0-3 che costa l'eliminazione ai padroni di casa, puniti dalle reti di Verde, Leone e Durmisi. Il sipario sulla Coppa Italia Primavera cala bruscamente per la formazione di Benito Carbone. Sul terreno del Konami Youth Development Centre di Milano, il Derby d'Italia giovanile ha premiato la concretezza degli ospiti, capaci di imporsi con un netto 0-3 che non ammette repliche. La sfida tra Inter Juventus Primavera ha visto i padroni di casa lottare, ma soccombere sotto i colpi di un'avversaria cinica e ben organizzata. Il match si è sbloccato già nella prima frazione di gioco grazie alla firma di Tommaso Verde, l'attaccante bianconero abile a sfruttare una disattenzione della retroguardia di casa.

© Internews24.com - Inter Juventus Primavera, i nerazzurri escono dalla Coppa Italia: 0-3 netto al Konami Youth Center

L’Inter Primavera batte la Juventus 1-0 nei quarti di finale di Coppa Italia.

Questa sera i giovani dell’Inter affrontano la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia.

