Atalanta il quarto di Coppa Italia con la Juve si gioca giovedì 5 febbraio

L'Atalanta affronterà il quarto di finale di Coppa Italia contro la Juventus giovedì 5 febbraio. La stagione 2026 si avvia con questa sfida, inserendosi nel quadro degli impegni del club. A partire da febbraio, il calendario della squadra bergamasca si delineerà progressivamente, offrendo un panorama delle prossime partite e delle opportunità per consolidare la propria posizione in stagione.

Il calendario dell’ Atalanta del 2026 inizia a prendere forma a partire dai primi impegni del mese di febbraio. Aspettando gli ultimi due impegni di Champions League che definiranno piazzamento e quindi eventuale partecipazione o meno ai playoff, la Lega Serie A ha diffuso date e orari di due giornate di campionato e del turno di Coppa Italia. Il quarto di finale contro la Juventus si giocherà alla New Balance Arena giovedì 5 dicembre con calcio d’inizio alle 21. In gara unica, sarà deciso in 90 minuti o ai calci di rigore. La Dea avrà il fattore campo a favore. In semifinale potrebbe incrociare una tra il Bologna campione in carica e la Lazio, che si sfideranno mercoledì 11 dicembre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

