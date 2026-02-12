Coppa Italia Bologna fuori ai rigori | Lazio in semifinale

Da lapresse.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lazio supera il Bologna ai rigori e vola in semifinale. La squadra biancoceleste ha battuto i felsinei 5-2 ai rigori, dopo aver pareggiato 1-1 nei tempi regolamentari. La partita è stata combattuta e piena di tensione fino all’ultimo, con entrambe le squadre che hanno tentato di portare a casa la qualificazione. Ora la Lazio si prepara alla prossima sfida, mentre il Bologna esce sconfitto ma con la testa già rivolta alle prossime gare.

La Lazio ha battuto ai rigori (5-2) il Bologna nei quarti di finale della Coppa Italia. I biancocelesti hanno vinto ai rigori dopo che i 90 minuti erano terminati 1-1.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

coppa italia bologna fuori ai rigori lazio in semifinale

© Lapresse.it - Coppa Italia, Bologna fuori ai rigori: Lazio in semifinale

Approfondimenti su Coppa Italia

La Lazio passa a Bologna ai rigori, è in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta: decisivo Provedel

La Lazio batte il Bologna ai rigori e vola in semifinale di Coppa Italia.

Coppa Italia, Napoli fuori: il Como passa ai rigori e vola in semifinale

Il Napoli saluta la Coppa Italia dopo una gara combattuta contro il Como.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

BOLOGNA-INTER 4-3 dcr | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025/26

Video BOLOGNA-INTER 4-3 dcr | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025/26

Ultime notizie su Coppa Italia

Argomenti discussi: Napoli fuori dalla Coppa Italia per mano del Como, stasera (11 febbraio) Bologna o Lazio per la Dea; La Sir fuori dalla Coppa Italia; Si avvicina lo spettacolo della Final Four Del Monte® Coppa Italia; La Coppa Italia toglie un posto europeo al campionato: ecco il quadro completo.

coppa italia bologna fuoriLazio in semifinale di Coppa Italia: battuto il Bologna ai rigori. Provedel decisivoDopo il pareggio dei tempi regolamentari, Ferguson e Orsolini sbagliano dal dischetto. Il nuovo arrivato Taylor porta i biancocelesti al prossimo turno dove affronteranno l'Atalanta ... corrieredellosport.it

coppa italia bologna fuoriLazio in semifinale di Coppa Italia, Bologna ko ai rigori. Le pagelle: Provedel eroe (7,5), Noslin bomber vero (7). Pedro, sfortuna nera (6)La Lazio vola in semifinale, battendo ai rigori il Bologna. Durante i 90', un gol a testa. Alla rete di Castro nella prima frazione di ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.