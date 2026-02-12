Coppa Italia Bologna fuori ai rigori | Lazio in semifinale

La Lazio supera il Bologna ai rigori e vola in semifinale. La squadra biancoceleste ha battuto i felsinei 5-2 ai rigori, dopo aver pareggiato 1-1 nei tempi regolamentari. La partita è stata combattuta e piena di tensione fino all’ultimo, con entrambe le squadre che hanno tentato di portare a casa la qualificazione. Ora la Lazio si prepara alla prossima sfida, mentre il Bologna esce sconfitto ma con la testa già rivolta alle prossime gare.

La Lazio ha battuto ai rigori (5-2) il Bologna nei quarti di finale della Coppa Italia. I biancocelesti hanno vinto ai rigori dopo che i 90 minuti erano terminati 1-1. La Lazio passa a Bologna ai rigori, è in semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta: decisivo Provedel. Lazio in semifinale di Coppa Italia: battuto il Bologna ai rigori. Provedel decisivo. Dopo il pareggio dei tempi regolamentari, Ferguson e Orsolini sbagliano dal dischetto. Il nuovo arrivato Taylor porta i biancocelesti al prossimo turno dove affronteranno l'Atalanta. Lazio in semifinale di Coppa Italia, Bologna ko ai rigori. Le pagelle: Provedel eroe (7,5), Noslin bomber vero (7). Pedro, sfortuna nera (6). La Lazio vola in semifinale, battendo ai rigori il Bologna. Durante i 90', un gol a testa. Alla rete di Castro nella prima frazione di

