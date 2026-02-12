Cooper Woods fa saltare il banco alle Olimpiadi! Oro a sorpresa nelle moguls battuta sua maestà Kingsbury a pari punti

Cooper Woods sorprende tutti e conquista l’oro nelle moguls a Livigno. La sua vittoria mette fine alla lunga striscia di successi di Kingsbury, che termina la gara a pari punti con lui. È una medaglia inaspettata che scuote il mondo dello sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Cooper Woods ha firmato una delle più grandi sorprese della prima parte delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, conquistando la medaglia d’oro nelle moguls, disciplina dello sci freestyle che va in scena a Livigno. L’australiano non era il favorito della vigilia, anche perché in carriera è salito sul podio di Coppa del Mondo soltanto una volta (secondo a Waterville il 26 gennaio 2024), ma nell’occasione più importante è riuscito a fare saltare il banco sulle nevi valtellinesi. Il 25enne è stato valutato con il punteggio di 83.71, lo stesso riscontro del canadese Mikael Kingsbury: a pari merito decide lo score delle turns (48. 🔗 Leggi su Oasport.it

