Un torneo di padel e una cena per raccogliere fondi in sostegno della lotta contro i tumori cerebrali. È l’iniziativa “ Padel Research “ in programma sabato alle 9 al Bergamo Padel Club di via Carnovali, sede della manifestazione sportiva, e alle 21 alla trattoria D’Ambrosio - Da Giuliana in via Broseta. L’evento è promosso da Cancersucks, l’associazione no profit di Bergamo composta da persone e aziende che dal 2014, attraverso la passione per lo sport e l’impegno sociale, raccoglie fondi a supporto della ricerca sul tumore al cervello, offrendo anche assistenza, sicurezza e ascolto al paziente e ai familiari nelle varie fasi del percorso di diagnosi e cura e sensibilizzando l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raccolta fondi a colpi di padel contro i tumori