Abbattimento barriere architettoniche nelle abitazioni private | pubblicato il bando per richiedere i contributi

Il Comune di Pisa ha pubblicato il bando per il 2026, offrendo contributi destinati alla rimozione delle barriere architettoniche nelle abitazioni private. L'iniziativa mira a favorire l'accessibilità e l'inclusione, permettendo ai cittadini di migliorare la fruibilità degli spazi domestici. Le domande possono essere presentate seguendo le indicazioni dell’avviso pubblico, che illustra i requisiti e le modalità di partecipazione.

Il Comune di Pisa ha pubblicato l'avviso pubblico per la concessione di contributi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati per l'anno 2026. L'iniziativa, in linea con la L. 131989 e la L.R. n°471991, mira a migliorare l'accessibilità e l'autonomia delle.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Scuole, abbattimento barriere architettoniche in due istituti

La giunta comunale ha approvato un progetto di fattibilità tecnico-economica volto all’abbattimento delle barriere architettoniche in due scuole del levante genovese: la scuola secondaria Caffaro e la primaria Govi, situate rispettivamente in via Gaz e in via Cavallotti. Interventi che mirano a migliorare l’accessibilità degli ambienti scolastici e a favorire un contesto più inclusivo per studenti e personale.

Scuole, abbattimento barriere architettoniche in due istituti

La giunta comunale ha approvato un progetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche in due scuole del levante genovese: la secondaria Caffaro e la primaria Govi, al fine di migliorare l’accessibilità e favorire l’inclusione degli studenti con disabilità.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Bonus barriere architettoniche, niente proroga: quali agevolazioni usare nel 2026 - Il bonus barriere architettoniche non è stato prorogato, ma è possibile utilizzare altre agevolazioni per rimuovere gli ostacoli negli immobili ... quifinanza.it