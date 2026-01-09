Giudice Sportivo Inter multata da un’ammenda di 2000 euro | ecco svelato il motivo

Il Giudice Sportivo ha deciso di multare l’Inter con una sanzione di 2000 euro. Di seguito vengono spiegati i motivi che hanno portato a questa decisione. La notizia riguarda le recenti disposizioni disciplinari e le conseguenze per il club nerazzurro.

Inter News 24 Giudice Sportivo, arriva la decisione che punisce l'Inter con un'ammenda di 2000 euro: ecco il motivo. Le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 19ª giornata di campionato hanno portato a un provvedimento disciplinare nei confronti dell'Inter. La società di Viale Liberazione è stata colpita da un' ammenda di 2.000 euro a causa del comportamento dei propri sostenitori. L'episodio sanzionato si è verificato al 46° minuto del primo tempo, quando dalla zona occupata dai tifosi interisti è stato lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco, costringendo gli ufficiali di gara a segnalare l'accaduto nel referto.

