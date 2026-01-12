Basket | Giudice Sportivo escluso Trapani Shark da campionato Serie A ammenda 600mila euro

Il Giudice Sportivo Nazionale ha deciso l’esclusione dei Trapani Shark dal campionato di Serie A di basket, insieme a una multa di 600 mila euro. La decisione deriva dall’esame del referto e del rapporto della gara, in conformità con le normative vigenti. La sanzione rappresenta un intervento deciso per tutelare la regolarità e l’integrità del campionato nazionale.

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Il Giudice Sportivo Nazionale del basket, visto il referto ed il rapporto della gara n. 114 tra Trapani Shark-Dolomiti Energia Trento disputata in data 10 gennaio 2026 e letto l'allegato al rapporto della gara redatto dal Sostituto Procuratore Federale ha disposto "l'esclusione della Trapani Shark (cod. FIP 050927) dalla partecipazione al Campionato di serie A per la presente stagione sportiva 2025-2026, conservando il diritto di iscriversi ai campionati Senior a libera partecipazione; annulla tutte le partite sin qui disputate dalla Trapani Shark come previsto dall'art. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Basket: Giudice Sportivo, escluso Trapani Shark da campionato Serie A, ammenda 600mila euro Leggi anche: Giudice Sportivo, Inter multata da un’ammenda di 2000 euro: ecco svelato il motivo Leggi anche: Le decisioni del Giudice Sportivo: ammenda di 1500 euro per la Roma Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Caos Trapani Shark, multa e sconfitta a tavolino dopo la rinuncia contro la Virtus Bologna. Ufficiale - Trapani Shark esclusa dal campionato LBA - Al termine dell'ultimo turno del girone d'andata del campionato di Serie A LBA, il Giudice Sportivo Nazionale ha diramato il consueto comunicato inerente i provvedimenti disciplinari a carico delle so ... msn.com

#DR3 Basket Donoratico - Roosters Livorno: 68-53 (17-25; 37-36; 54-48) Basket Donoratico: Del Giudice, Panicucci 13, Guglielmi, Ulissi 2, Bruci F. 15, Guerra 4, Biagi 8, Isoppo 9, Partigiani 9, Borla 2, Paoli 6. All. L. Zanassi. Donoratico - Il 2026 del Basket - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.