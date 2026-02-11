La Procura FIGC ha aperto un fascicolo su Antonio Conte dopo i fatti accaduti a bordo campo durante Napoli-Como. L’allenatore si è reso protagonista di insulti all’arbitro, scatenando l’interesse degli inquirenti. La partita si è trasformata in un episodio giudiziario, con le autorità che ora approfondiscono quanto successo.

Il post-partita di Napoli-Como di Coppa Italia si tinge di giallo giudiziario. La Procura della FIGC, guidata da Giuseppe Chiné, ha ufficialmente aperto un’indagine su Antonio Conte a seguito dei concitati eventi avvenuti a bordo campo durante il match del Maradona. Al centro dell’inchiesta ci sono le pesanti espressioni rivolte dal tecnico salentino all’arbitro Manganiello, reo, secondo l’allenatore azzurro, di non aver sanzionato con l’espulsione un fallo del difensore Ramon su Rasmus Hojlund. Le telecamere di Mediaset hanno immortalato nitidamente lo sfogo di Conte: “Ma almeno vai a vedere, testa di ca**o!”, l’urlo rivolto al direttore di gara nel tentativo di spingerlo alla On Field Review. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Caso Conte, insulti all’arbitro in Napoli-Como: la Procura FIGC apre un fascicolo

Approfondimenti su Conte Como

Ultime notizie su Conte Como

