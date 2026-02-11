Conte rischia una giornata di squalifica? La Gazzetta | insulto a Manganiello forse interviene la Procura Figc

Durante il match di Coppa Italia tra Napoli e Como, Antonio Conte ha rivolto un insulto all’arbitro Manganiello. Il tecnico azzurro ha urlato “Almeno vallo a vedere, testa di c…”, e le telecamere hanno ripreso tutto. Ora si teme una squalifica per Conte, e la Procura Figc potrebbe intervenire.

Durante il match tra Napoli e Como di Coppa Italia, Antonio Conte ha insultato l’arbitro Manganiello; il tecnico del Napoli ha urlato “ Almeno vallo a vedere, testa di c. ” e ciò non è sfuggito alle telecamere. Tant’è che il procuratore federale Giuseppe Chinè sta raccogliendo le immagini e gli audio per valutare l’apertura di un procedimento disciplinare a suo carico. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport: Gli insulti di Antonio Conte all’arbitro Manganiello sono sfuggiti allo stesso direttore di gara (che era lontanissimo) e al quarto uomo (che pare in quel momento avesse gli auricolari attivi), ma non alle telecamere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Durante la partita di Coppa Italia tra Napoli e Como, Antonio Conte si è scagliato contro l’arbitro Manganiello, rivolgendo un insulto pesante: “Testa di c.

Durante il match tra Inter e Napoli, l’allenatore di quest’ultima, Antonio Conte, è stato espulso e potrebbe ricevere una lunga squalifica.

