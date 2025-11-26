Ultim’ora Napoli vertice in corso con De Laurentiis | presa una decisione netta

La vittoria contro il Qarabag di ieri sera non placa una situazione di emergenza in casa Napoli per i tanti infortuni. Per questo, secondo quanto riporta Sky Sport, è in corso ora un vertice fra il presidente De Laurentiis, l'ad Chiavelli e il ds Manna in merito alle mosse da effettuare nel mercato di gennaio. A questa riunione potrebbe partecipare anche l'allenatore Antonio Conte. Vertice di mercato: presenti De Laurentiis, Manna e Chiavelli. Queste le parole del giornalista Massimo Ugolini a Sky Sport al riguardo: "In questo momento è in corso un vertice nel centro di Napoli fra il presidente De Laurentiis, il direttore sportivo Manna e l'amministratore delegato Chiavelli.

