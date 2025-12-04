Avviato l’iter per il Pis il nuovo Piano integrato di salute della Valdichiana aretina
La Conferenza dei sindaci della Valdichiana Aretina e la Asl Toscana sud est lo scorso 26 novembre hanno approvato l’Atto di indirizzo per la definizione del nuovo Piano integrato di salute (Pis) della Zona distretto, che comprende i Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
