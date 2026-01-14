Piano integrato di salute | confronto a Peccioli della Sds Alta Val di Cecina Valdera

La Società della salute Alta Val di Cecina Valdera ha organizzato un incontro di due giorni per confrontarsi sul nuovo Piano integrato di salute (Pis). L'iniziativa ha coinvolto oltre 100 partecipanti, tra rappresentanti del terzo settore e stakeholder locali, con l'obiettivo di condividere idee e approfondimenti per migliorare i servizi sanitari e sociali nel territorio.

Nell'ambito del percorso di elaborazione del nuovo Piano integrato di salute (Pis), la Società della salute (Sds) Alta Val di Cecina Valdera ha promosso una due giorni di confronto aperto e partecipato, che ha visto il coinvolgimento di oltre 100 persone tra rappresentanti del terzo settore.

