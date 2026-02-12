Confesercenti service Ecco il team a servizio delle aziende ferraresi

Questa mattina è partito ufficialmente il ‘Confesercenti Service Team’, un gruppo di professionisti che si mette a disposizione delle aziende di Ferrara. Il team è pronto a offrire supporto concreto alle imprese locali, rispondendo alle loro esigenze e facilitando il lavoro quotidiano. La presentazione ufficiale si è svolta in città, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra le aziende e l’associazione di categoria.

Al via il ' Confesercenti Service Team ', un gruppo di professionisti al servizio delle aziende del territorio. Il tutto con costi 'convenzionati'. Un progetto di Confesercenti Ferrara a sostegno dei propri associati. Alla base una sinergia finalizzata ad offrire servizi tecnici, manutentivi e progettuali dedicati alle attività economiche del territorio, con un'attenzione specifica per i pubblici esercizi e ai laboratori alimentari. 'Confesercenti Service Team' nasce anche per semplificare la vita delle imprese, cercando di garantire interventi rapidi, affidabili e a costi convenzionati per i soci.

