Digitalizzazione delle imprese ecco il meeting della Confesercenti per i giovani imprendtori
Il 17 dicembre a Latina si terrà un meeting organizzato da Confesercenti dedicato alla digitalizzazione delle imprese, con particolare attenzione a giovani imprenditori e micro-piccole attività commerciali. L'evento, che si svolgerà presso l’Hotel Europa alle 16:30, affronterà l'importanza di adottare strumenti digitali per favorire la crescita e l'innovazione nel settore imprenditoriale.
L’importanza della digitalizzazione delle attività commerciali e delle micro-piccole imprese, è il tema che verrà affrontato nel meeting professionale che si terrà mercoledì prossimo 17 dicembre, con inizio dei lavori alle ore 16,30 presso l’Hotel Europa di Latina.Promosso dalla Confesercenti di. Latinatoday.it
