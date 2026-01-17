Conferenza stampa Cuesta pre Parma Genoa | Loro con una identità chiara da quando c’è De Rossi ecco cosa servirà domani

Domani si gioca il 21° turno di Serie A tra Parma e Genoa. In vista della partita, il tecnico dei crociati, Carlos Cuesta, ha sottolineato l'importanza di mantenere l’identità di squadra, evidenziando come il Genoa abbia una loro chiara caratterizzazione da quando è arrivato De Rossi. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo sull’approccio e le strategie che potrebbero influenzare l’andamento della sfida.

SU COMMISSO E SUL MATCH – «Prima di tutto vorrei unirmi alle condoglianze per la famiglia Commisso. Comunque sì, cerchiamo la continuità, essere super concentrati per domani, una partita importantissima per noi, vogliamo toglierci una soddisfazione di fronte ai nostri tifosi. Abbiamo bisogno di approcciare la gara con tanta grinta, sapendo che sarà una partita di duelli, dove loro andranno a cento all'ora. Dobbiamo essere non solo all'altezza, ma al nostro massimo livello». SUL GENOA – «Una squadra con identità molto chiara da quando c'è De Rossi, con tanta volontà di giocare aggressiva e verticale, nella metà campo avversaria.

Cuesta: «Genoa? Il gruppo è consapevole dell’importanza del match» - Conferenza della vigilia all’“Ennio Tardini” per mister Carlos Cuesta, che ha introdotto la partita Genoa- sportparma.com

CONFERENZE STAMPA recuperi 16^ GIORNATA | CUESTA: “Tre nuovi assenti, su Cutrone…”. DI FRANCESCO: “Out Camarda, torna Morente” - Tutto pronto per i quattro recuperi della 16^ giornata di Serie A: ecco le conferenze stampa di tutti gli allenatori ... fantamaster.it

Pasquale #Mazzocchi in conferenza stampa dopo la vittoria contro il #Sassuolo: "La palla del mio tiro è partita bene, ci voleva un po' di fortuna però: ho visto che stava andando dentro, stavo iniziando a correre ma speriamo la prossima volta andrà meglio. Noi - facebook.com facebook

La conferenza stampa di mister Gasperini alla vigilia di Torino-Roma Le parole del tecnico asroma.com/it/notizie/746… #ASRoma x.com

