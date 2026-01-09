L’arte come connessione profonda tra anima e psiche nelle sperimentazioni Astratte di Anna Mavroudi

L’arte di Anna Mavroudi si distingue per l’approccio astratto, che funge da collegamento tra anima e psiche. Attraverso le sue sperimentazioni visive, l’artista esplora temi filosofici, esistenziali e universali, offrendo uno spazio di meditazione e riflessione. La sua creatività si rivolge a chi cerca di dare forma ai propri pensieri e domande interiori, spesso rimaste inascoltate e irrisolte, favorendo un dialogo tra l’interiorità e il mondo

Utilizzare l'espressione creativa come linguaggio visivo funzionale a trattare ed esplorare temi filosofici, esistenziali e universali, rappresenta una scelta per quegli autori che non riescono a impedire alla mente, alla meditazione e alla riflessione, di manifestare i propri percorsi e le domande che appartengono spesso inconsciamente all'essere umano contemporaneo rimanendo irrisolti proprio perché non portati alla luce. Effettuare questo tipo di percorso narrativo può indurre a scegliere uno stile che si distacchi da ogni riferimento reale per entrare nella dimensione della percezione, dell'immaginazione, dell'ascolto energetico.

