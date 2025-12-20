galliate al via il cantiere per la ristrutturazione della sala consiliare del castello

Sono ufficialmente iniziati i lavori di consolidamento del soffitto ligneo della sala consiliare del Castello di Galliate.La sala è chiusa dal 27 ottobre 2022 a causa del distacco di una porzione di intonaco che ne aveva compromesso la sicurezza. L'avvio del cantiere segna l'inizio del percorso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

