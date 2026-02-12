Confcommercio incontra amministrazione e Municipale | intesa per il ripristino della Polizia turistica al Duomo

Questa mattina a Palazzo Gambacorti si è tenuto un incontro tra Confcommercio Pisa, l’assessore al commercio Paolo Pesciatini e il nuovo comandante della Polizia municipale Gionata Gualdi. Al centro della riunione, il ripristino della presenza della Polizia turistica al Duomo, un intervento richiesto per migliorare la sicurezza e contrastare l’abusivismo. I rappresentanti delle guide turistiche hanno ribadito l’urgenza di intervenire, mentre l’amministrazione ha confermato l’impegno a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine in

Si è svolto presso Palazzo Gambacorti a Pisa l'incontro tra il gruppo ConfGuide Confcommercio Pisa, l'assessore al commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini e il neo comandante della Polizia municipale Gionata Gualdi, per fare il punto su sicurezza e contrasto all'abusivismo. Per Confcommercio erano presenti la presidente ConfGuide Confcommercio Pisa Antonella Cinini, la vicepresidente ConfGuide Confcommercio Pisa Sara Montagnini e la responsabile sindacale Confcommercio Pisa Arianna Gherardeschi. "Siamo particolarmente soddisfatti della richiesta del comandante Gualdi di ripristinare la Polizia turistica in piazza del Duomo almeno durante i fine settimana.

