Sicurezza controlli e rapporti con la città | Fratelli d' Italia incontra il comandante della Polizia Municipale

Fratelli d'Italia ha incontrato il nuovo comandante della Polizia Municipale di Pisa, il dottor Gionata Gualdi, alla presenza del sindaco Michele Conti. L'incontro si è concentrato su temi di sicurezza, controlli e rapporti con la città, favorendo un confronto diretto tra le istituzioni e il corpo di polizia locale.

Alla presenza del sindaco Michele Conti, il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia ha incontrato il nuovo comandante della Polizia Municipale di Pisa il dottor Gionata Gualdi. Il capogruppo Maurizio Nerini evidenziando il sostegno e la vicinanza alla Polizia Municipale da parte di FdI ha detto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

95MILA EURO DALLE #SANZIONI STRADALI Destinazioni dedicate a segnaletica, controlli, sicurezza urbana e prevenzione - facebook.com Vai su Facebook

Controlli a tappeto fino a Capodanno: le disposizioni del Comitato sicurezza Vai su X

Sicurezza, più controlli anche di notte nelle piazze e sulla costa. Il piano della Prefettura: ecco cosa cambia - Il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura ha disposto l’attivazione di un piano straordinario di ... Si legge su quotidianodipuglia.it

Cnpr forum: Sicurezza sul lavoro, controlli rigorosi sui luoghi sensibili - “Ho presentato un disegno di legge sulle verifiche periodiche di macchine e impianti elettrici nei settori sanitario, ambientale e nei luoghi a rischio di esplosione, dove manca una disciplina univoca ... ilgiornale.it scrive